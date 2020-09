Ars, la seduta dura tre minuti

È durata poco più di tre minuti la seduta dell’Ars di oggi a Palazzo dei Normanni. All’ordine del giorno c’era la legge sul diritto allo studio ma, essendo assente il relatore, il presidente della Commissione Cultura Luca Sammartino, la discussione è stata rinviata. Stessa sorte per altri due disegni di legge, i cui emendamenti necessitavano di ulteriori approfondimenti nelle commissioni competenti.

Il presidente del Parlamento regionale Gianfranco Miccichè ha annunciato in Sala d’Ercole che si è insediata la commissione speciale per decidere come operare in merito al taglio dei vitalizi. Presidente pro tempore è il capogruppo dell’Udc Eleonora Lo Curto che è stata costretta a rinviare al 29 maggio i lavori e le elezioni degli organi per assenza del numero legale.

Miccichè ha poi chiuso i lavori dell’Assemblea regionale spiegando che “manca poco più di una settimana elle elezioni Europee. L’ultima settimana – ha detto -. Poiché tutti noi, in linea di massima, siamo impegnati in questa campagna elettorale, se non ci sono obiezioni rinvio la seduta a mercoledì 29 maggio”.

“È evidente – affermano Giancarlo Cancelleri e Jose Marano, i deputati M5s componenti della Commissione vitalizi – che non c’è nessuna volontà di cancellare questo odioso privilegio e ricalcolare tutto sulla base dei contributi effettivamente versati, come avviene per i normali cittadini. I partiti fanno melina e cercano di rinviare la palla in tribuna. Getteranno la maschera dopo le Europee, ma ciò non basterà ad ingannare i cittadini che ormai li conoscono più che bene e li ripagheranno come meritano dentro la cabina elettorale”. “Ormai sono quasi due mesi – continuano i due deputati – che qui c’è aria da campagna elettorale, che paralizza praticamente tutte le attività, facendoci procedere col motore a minimo”.