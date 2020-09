Cocaina nel pollaio

Un ingegnoso nascondiglio per la cocaina e i suoi 75 anni d’età non hanno tenuto lontani i sospetti, e la nonna è finita in manette. Con lei anche il figlio pregiudicato e il nipote neo papà, 51 e 22 anni, arrestati insieme a un altro spacciatore. E’ successo a Seregno, in Brianza, dov’è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare del gip di Monza.

Tre generazioni sotto accusa, a vario titolo, per aver gestito un giro di spaccio di cocaina in Brianza. La nonna, secondo gli investigatori, aveva il ruolo del corriere: gli spostamenti della cocaina partivano dal pollaio, dov’era sistemata tra le ciotole del mangime. Nella palazzina di Seregno, dove abitavano madre e figlio, è stata scoperta anche una “drug house” usata per far uso della sostanza senza doverla trasportare al di fuori.