A partire da oggi 15 maggio l’Anpal ha messo a disposizione delle Regioni la lista dei richiedenti del Reddito di Cittadinanza ammessi al beneficio e che possono sottoscrivere un patto per il lavoro. Tale lista viene fornita come supporto alle Regioni per facilitare il primo contatto tra beneficiari del Reddito di Cittadinanza e Centri per l’Impiego. Lo si apprende da una nota Anpal. Attraverso Anpal Servizi viene inoltre reso disponibile, già dai prossimi giorni, un servizio di assistenza tecnica ai Centri per l’Impiego.