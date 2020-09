Acqua, guasto all’invaso Poma

PALERMO – L’AMAP informa che, a seguito di un inconveniente tecnico, verificatosi nella giornata di ieri all’invaso Poma, è stata ridotta consistentemente la portata in arrivo a Palermo. Da tale inconveniente è possibile il verificarsi di disservizi nell’erogazione idrica, nella fascia Pedemontana e nella zona Nord della città di Palermo. Si comunica inoltre che sono in corso tutti gli interventi possibili, sia per attenuare il disagio che per eliminare l’inconveniente in argomento. L’azienda acquedotti del capoluogo comunica inoltre che, a causa di un inconveniente tecnico verificatesi, nella giornata di ieri, nella condotta mm 110 via Bontà, angolo corso Scinà, è stata costretta ad interrompere l’erogazione idrica, in via Bontà – via del Commercio – corso Domenico Scinà, tratto Sturzo, via Principe di Scordia. In atto, la squadra è sul posto per effettuare la riparazione. Ad ultimazione dei lavori l’erogazione idrica verrà ripristinata. Per eventuali informazioni si potrà contattare i seguenti numeri: 091/279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).