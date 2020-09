PALERMO – E’ stato rapinato prima di entrare a scuola, poi ha lanciato l’allarme e ha fatto scattare subito le ricerche. Un giovane studente ha così fatto arrestare un 35enne, Mahta Abebe, residente a Palermo nella zona della Kalsa.

Quest’ultimo avrebbe bloccato il giovane davanti all’istituto di corso Vittorio Emanuele, poco prima che suonasse la campanella: la vittima, ancora in preda alla paura e sotto choc, ha raccontato ai “Falchi” della squadra mobile di essere stato minacciato con una lametta.

L’uomo lo avrebbe poi letteralmente perquisito, riuscendo ad impossessarsi del suo cellulare, per darsi poi alla fuga tra i vicoli. I poliziotti, dopo aver tranquillizzato il ragazzo, hanno battuto palmo a palmo il centro storico. Nel giro di pochi minuti hanno rintracciato il rapinatore grazie alla dettagliata descrizione fornita dallo studente.

Si trovava a Ballarò, in via Michele Del Giudice. Credeva di essere riuscito a far perdere le proprie tracce e alla vista della polizia ha tentato nuovamente di scappare, ma è stato bloccato poco dopo. La vittima lo ha riconosciuto senza alcuna esitazione e per lui sono scattate le manette.