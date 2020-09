PALERMO – Il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, prof. Fabrizio Micari, ha incontrato una delegazione del Corpo Consolare, che riunisce i consoli onorari dei Paesi di tutto il mondo presenti nel capoluogo siciliano. Nel corso della riunione è stata confermata la collaborazione in atto da tempo fra l’Ateneo di Palermo e il Corpo consolare.

All’incontro, che è avvenuto allo Steri, sede del Rettorato, erano presenti il nuovo Decano del Corpo consolare di Palermo, EvgenyPanteleev, console della Federazione Russa, insieme ai componenti del Consiglio di Decanato: il vice decano, Antonio Cosenz, console onorario del Granducato del Lussemburgo; il prof. Antonello Miranda, console onorario dell’Estonia, che ha curato direttamente i rapporti con l’Università; il segretario generale Antonio Di Fresco, console onorario della Repubblica di Corea; Fatima Baroudi, console generale del Regno del Marocco Circoscrizione Sicilia e Calabria e Antonietta Alongi, console onorario di Capo Verde.

“Con questo incontro – sottolinea il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, prof. Fabrizio Micari – proseguiamo un’importante e fruttuosa collaborazione che contribuisce al crescente prestigio del nostro Ateneo anche a livello internazionale. Negli ultimi anni – continua – abbiamo puntato molto infatti sulle politiche di internazionalizzazione, a partire dall’aumento delle attività riguardanti la mobilità, tra cui i circa 600 accordi Erasmus che coinvolgono ogni anno 1500 studenti tra incoming ed outgoing, e dal potenziamento dell’offerta formativa con l’attivazione di ben nove corsi di laurea interamente in inglese. Sono convinto – conclude il Rettore – che con queste nuove iniziative che si aggiungeranno UniPa potrà diventare ancora maggiormente visibile e attraente per gli studenti e le istituzioni straniere.”

“Prosegue – spiega il Decano del Corpo consolare di Palermo, EvgenyPanteleev– un’importante collaborazione che favorirà ulteriormente lo scambio fra gli studenti universitari palermitani e i loro colleghi dei Paesi con rappresentanze diplomatiche in città. Il Corpo consolare si conferma istituzione particolarmente attiva nella realizzazione di opportunità che possano costituire occasioni di incontro fra Palermo e le culture del mondo”.

Fra le principali novità, l’assegnazione di una borsa di studio per una Tesi di Laurea su materie internazionali, che nelle prossime settimane sarà destinata a uno studente dell’ateneo palermitano e la realizzazione di diverse iniziative, volte a stringere relazioni stabili e durature fra l’Ateneo e i Paesi che hanno rappresentanza consolare a Palermo.

In particolare, è stato preannunciato l’incremento degli scambi Erasmus di studenti e docenti negli Stati rappresentati nel capoluogo siciliano. Sarà, inoltre, potenziata la possibilità per gli studenti dei Corsi di Laurea Magistrali di svolgere tirocini presso le sedi consolari presenti a Palermo e saranno organizzati incontri tra gli studenti universitari e i consoli, allo scopo di far conoscere le opportunità di studio e lavoro nei vari Paesi del mondo.