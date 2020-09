Incidente tra Ferrari

Prendete una storica maratona automobilistica conosciuta in tutta Italia, e due auto storiche a velocità sostenuta lungo il percorso; poi immaginate il peggior scenario possibile. E’ quanto accaduto in occasione della Mille miglia 2019, evento motoristico che attraversa la Penisola per 1.800 chilometri, quando due Ferrari si sono scontrate andando praticamente in frantumi.

Stamani le due auto col marchio del cavallino stavano procedendo lungo la strada provinciale 14, nel tratto tra Corinaldo e Castelleone di Suasa (Ancona); per cause da accertare, la Ferrari dietro avrebbe colpito quella davanti dalla parte del conducente, facendola sbandare e finire contro un albero. Danni alle auto ma non solo: una donna coinvolta nell’incidente è rimasta ferita ed è stata portata all’ospedale di Senigallia, dopo essere stata soccorsa dallo staff della Mille miglia e dalla Croce rossa.