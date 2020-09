Tir si ribalta in autostrada

MESSINA – Un Tir stamani si è ribaltato all’altezza di Sant’Alessio (Me) sull’autostrada Messina- Catania, direzione Messina ostruendo per intero la carreggiata. Non vi sono feriti. Chiusa parzialmente l’autostrada in direzione Messina, con uscita obbligatoria a Giardini e rientro a Roccalumera. Lunghe code si registrano subito dopo svincolo di Taormina.

(ANSA)