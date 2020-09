“Rammendi” a Marsala

Il Festival 38° parallelo – tra libri e cantine arriva alla terza edizione. Da mercoledì 15 a domenica 19 maggio 2019 , tra cantine e luoghi istituzionali di Marsala , si incontreranno sul tema RAMMENDI, tra visioni e paesaggi poeti ed economisti, artisti e politici: Valerio Magrelli e Gianfranco Pasquino, Antonio Calabrò e Paola Dubini.

Torna per la terza edizione anche l’attesa sezione dedicata ai bambini 38° KIDS , curata dalla libreria per bambini Albero delle Storie, che nelle giornate del Festival coinvolgerà i più piccoli in laboratori tenuti dalla casa editrice Else , dalla rivista Internazionale KIDS , dall’illustratrice Laura Bellini e dall’autrice Chiara Lorenzoni.

La Rassegna, ideata e diretta da Giuseppe Prode, è inserita nella programmazione de Il Maggio dei Libri 2019, ed è realizzata con il patrocinio e il contributo dell’Assemblea Regionale Siciliana, dell’ Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e del Comune di Marsala, e con il patrocinio dell’Agenzia per la Coesione Territorial e e della Fondazione Treccani Cultura . Ogni incontro, un territorio da esplorare. Apriranno le loro porte le Cantine Pellegrino, le Cantine Florio, le Cantine Bianchi e le Saline “Ettore e Infersa ”. A loro si affiancheranno alcuni dei più importanti luoghi istituzionali della provincia di Trapani: il Museo archeologico regionale Lilibeo Baglio Anselmi , il Teatro Comunale “E. Sollima” e il Monumento ai Mille di Marsala , messi a disposizione dal Comune di Marsala e dalla Regione Siciliana con la collaborazione con l’Associazione Amici del Parco Archeologico – Marsala. La Rassegna apre alle ore 21:00 di mercoledì 15 maggio al Teatro Comunale di Marsala con un concerto jazzistico realizzato dall’Associazione Carpe Diem dal titolo Storie di jazz e di siciliani.

Rammendo in musica e parole. RAMMENDI sarà il tema della terza edizione, un’azione semplice che conserva dentro sé una cultura antica ma oggi innovativa e rivoluzionaria: l’idea di recupero, come rinvenimento e riscatto del territorio, delle parole, della politica. Ad essa si uniscono i concetti di “visioni” e “paesaggi”, temi fondanti per la costruzione di un futuro consapevole.

Elenco ospiti edizione 2019: Antonio Calabrò, Gianfranco Pasquino, Valerio Magrelli, Paola Dubini, Alberto Emiletti, Marco Carsetti, Chiara Mammarella, Laura Bellini, Chiara Lorenzoni.