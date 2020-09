Tranchida querela Musumeci

TRAPANI – Il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, ha reso noto di aver formalizzato una denuncia per diffamazione nei confronti del presidente della Regione, Nello Musumeci. Due giorni addietro, nel corso di un summit alla Regione, per discutere del futuro dell’aeroporto ‘Vincenzo Florio’ di Birgi, Tranchida afferma che il governatore lo ha definito “un sindaco indegno”, per le sue critiche “di inerzia e miope visione strategica” della Regione.

(ANSA).