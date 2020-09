VITTORIA (RAGUSA) – Maltempo in provincia di Ragusa con forte pioggia e una violenta tromba d’aria nel modicano, in contrada Piano Ceci. L’evento atmosferico ha fatto ingenti danni perché ha sradicato il tetto di una antica abitazione provocando danni nella campagna in cui ha sede peraltro una azienda che si occupa di smaltimento rifiuti. A Vittoria diverse le strade allagate per cui si è reso necessario l’intervento di squadre dei vigili del fuoco.

(ANSA)