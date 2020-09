PALERMO – Prima si è scontrato con un’auto, poi ha travolto un pedone. Un rocambolesco e gravissimo incidente si è verificato nella centralissima via Libertà: il conducente di un taxi avrebbe perso il controllo del mezzo, schiantandosi con una vettura.

Nell’impatto è rimasta coinvolta una donna che stava attraversando la strada, all’altezza di via Archimede. E’ stata scaraventata sull’asfalto ed ha riportato ferite molto gravi. R.L.M, 64 anni, è stata trovata in condizioni critiche dai sanitari del 118 che l’hanno trasportata all’ospedale di Villa Sofia con codice rosso: è stata ricoverata con prognosi riservata.

Anche il tassista è rimasto ferito, ma le sue condizioni meno gravi. nell’impatto le due auto sono andate distrutte. Sul posto sono arrivate le pattuglie dell’Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e gestire la viabilità: nella zona si registrano infatti forti rallentamenti al traffico. Le indagini per ricostruire la dinamica sono in corso.