PALERMO – Sale giochi irregolari in via Montalbo e a Bonagia. I controlli dei carabinieri proseguono a tutto spiano nel capoluogo siciliano e stavolta hanno condotto alla denuncia di due persone. Nel primo caso, i militari hanno contestato alla titolare, l’esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa e la mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti, accertando che non era in possesso della licenza.

Contestate varie violazioni amministrative tra cui la presenza di apparecchi non previsti dalla normativa, la raccolta di scommesse per eventi non inseriti nel palinsesto, la mancata comunicazione di inizio attività alla questura, la mancata indicazione dell’importo minimo delle scommesse, l’omesso versamento dell’ imposta sugli intrattenimenti, relativa ad apparecchi e congegni per il gioco lecito. In totale, sono state elevate sanzioni per 193.750 euro.

E’ inoltre stata avviata una verifica tributaria che prevede sanzioni per oltre 500 mila euro. Multe anche per il titolare di una sala giochi nella zona di Bonagia: anche in questa circostanza, i carabinieri hanno accertato l’assenza della tabella dei giochi proibiti all’interno dell’attività. Contestate sanzioni amministrative per 1.032 euro. nel locale, infatti, venivano accettate scommesse su giochi senza licenza: all’interno, i militari hanno anche identificato alcuni clienti con precedenti di polizia.