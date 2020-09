PALERMO – Tempo di elezioni anche all’università Lumsa di Palermo e per i suoi corsi di laurea, cioè Giurisprudenza, Economia e Commercio ed Economia e Management. A Giurisprudenza risulta eletto Giuseppe Schirò con 134 preferenze della lista Insieme per la Lumsa, promossa dal già vicepresidente del consiglio nazionale studenti Lumsa Fabrizio Tantillo. Miriana Di Prima di Giovani Idee ha raccolto 63 preferenze, 53 per Francesco Antinoro di Together. Elette anche Giulia Buscemi e Federica Scaduto, rispettivamente a Economia e Commercio ed Economia e Management, entrambe espressione dello stesso gruppo di Schirò. Buscemi e Scaduto risultano le prime donne elette nella storia dell’università a Palermo.