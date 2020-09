Per il XXVII anniversario delle Stragi l’appuntamento per le commemorazioni sarà domenica 19 maggio ore 18,00 al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo. L’evento è organizzato dall’Inner Wheel Palermo Normanna e dal Pool antiviolenza e per la legalità, alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Giustizia, On. Jacopo Morrone, e delle autorità civili, militari e religiose.

Il titolo della serata è “Il Futuro della Memoria, l’attualità dell’impegno di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”, argomento sul quale ruoterà tutto l’evento. Il tema sarà affrontato attraverso molteplici testimonianze ed un confronto tra i protagonisti di un impegno civile e sociale contro la criminalità organizzata.

Sono previsti gli interventi di:

Sandro Ruotolo e Paolo Borrometi, entrambi giornalisti a rischio d’attentati, impegnati in inchieste in nome della libertà d’informazione, e del Presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, Giulio Francese. Le importanti testimonianze del Procuratore Capo di Trapani, Alfredo Morvillo, del Procuratore Aggiunto a Palermo, Leonardo Agueci, del Sottosegretario al Ministero di Grazia e Giustizia, Giuseppe Ayala, e del Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Vito D’Ambrosio.

“La memoria – sottolinea Angela Fundarò Mattarella, promotrice dell’evento quale Presidente del Pool antiviolenza e per la legalità – ha un valore importantissimo, è la possibilità per noi, oggi, di costruire il presente per preparare il futuro. La memoria diviene strumento per lavorare nella formazione continua all’avvicendarsi dei cambi generazionali. Il futuro riveste quindi l’onere di un dovere, “mantenere acceso il faro della legalità” al quale potranno ispirarsi i giovani, anche i tanti che rappresenteranno le scuole presenti alla serata. L’evento, che è pensato per risvegliare non solo ricordi utili ad un futuro concreto – aggiunge ancora Angela – ma anche emozioni che sugellino il ricordo dei nostri caduti per la giustizia, vede in scaletta la partecipazione di Pif, ed Alessio Vassallo, entrambi attori impegnati, e dei giovani protagonisti della serie “La mafia uccide solo d’estate”, Edoardo Buscetta ed Enrico Gippetto.

Con un brano dal titolo “In questa città” si esibiranno gli studenti dell’Istituto “Sperone Pertini”, vincitori del premio Falcone e Polizia Di Stato. Al culmine dell’evento, come ogni anno, ci sarà il “Concerto d’amore”, dedicato a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli agenti delle loro scorte. L’esecuzione sarà eseguita dall’orchestra giovanile “La Nuova Generazione Giovanni Falcone” diretta dal M. Giovanni La Mattina.

Di seguito le istituzioni che hanno concesso il patrocinio dell’iniziativa:

L’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Regione Siciliana, la Città Metropolitana di Palermo, il Comune di Palermo, i Comuni di Ventimiglia, Corleone ed Isola delle Femmine. Ed ancora la Fondazione Falcone, il MIUR, la Fondazione Progetto Legalità, la Fondazione Sant’Elia, la Fondazione Foss, l’Associazione Quarto Savona Quindici, Libera, Settimana delle Culture, ed infine l’Istituto Figlie di San Paolo di Palermo, meglio noto come le “Paoline di Palermo”