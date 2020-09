PALERMO – Ennesimo incidente nella centralissima via Roma a Palermo. Si è verificato stanotte, all’incrocio con via Cavour: a scontrarsi sono stati uno scooter ed una Ford Fiesta. L’impatto si è rivelato molto violento e ha fatto sbalzare dalla sella la donna a bordo del ciclomotore, una 34enne palermitana. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trovato la ferita in condizioni critiche.

E’ stato necessario il trasporto con codice rosso in ospedale, dove è adesso ricoverata con la prognosi riservata. I rilievi sono stati effettuati dall’Infortunistica della polizia municipale che sta indagando per ricostruire nel dettaglio le fasi dell’incidente. Nei mesi scorsi in via Roma si è già registrata una triste scia di scontri, che in due casi ha fatto registrare una vittima ed un ferito grave.

All’altezza di piazza San Domenico è infatti stato travolto e ucciso da un’auto un commerciante originario del Bangladesh, mentre a distanza di pochi giorni, è stata investita una donna che stava attraversando insieme al suo cagnolino. Un automobilista ha travolto entrambi, provocando ferite gravissime per la donna, trasportata in ospedale d’urgenza. Per il cane non c’è stato niente da fare.