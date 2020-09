Mercoledì 22 maggio,alle 17,30, al Centro Culturale Biotos in via XII Gennaio, 2 a Palermo, si presenta il nuovo romanzo “La casa dorata” (Mohicani) di Nonuccio Anselmo. Ne parlano Rino Cascio, redattore capo Rai Sicilia, e Totò Rizzo, già capo del settore Cultura del Giornale di Sicilia. Come sempre, la storia si svolge in un paese della Sicilia ed in campo, per la seconda volta, dopo “I figli del deserto”, scende il capo dei vigili urbani Santocanale Santo, capitano esagerato per un corpo di ben quattro elementi e perditempo professionale.