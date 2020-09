PALERMO – Dopo la decisione del Tribunale federale nazionale della Figc che ha retrocesso il Palermo in serie C per illecito amministrativo e il rigetto, da parte della Corte federale, della richiesta di sospensiva della disputa dei playoff di serie B, la società siciliana ha presentato al Collegio di garanzia del Coni un ricorso nel quale chiede la sospensione della disputa dei playoff di serie B. Il Palermo – si legge in una nota del Coni – “chiede al Collegio di Garanzia di annullare e/o riformare la decisione impugnata e, per l’effetto, di sospendere, anche inaudita altera parte, con estrema urgenza e con effetti immediati, l’efficacia esecutiva della decisione del Tribunale Federale FIGC del 13 maggio 2019 sino alla definizione del citato giudizio d’appello attualmente pendente, per le ragioni e nei termini esposti nel presente gravame, ovvero, in ogni caso, anche indipendentemente dalla decisione impugnata, di adottare qualsiasi altro provvedimento cautelare utile ad evitare che il Palermo, nelle more del procedimento pendente dinnanzi alla CFA FIGC, subisca il qui denunciato danno grave ed irreparabile derivante dalla mancata partecipazione ai playoff di Serie B della stagione in corso”.

