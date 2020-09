Nella guerra delle istituzioni siciliani alla plastica segnano un punto i produttori di stoviglie monouso. Il Tar Sicilia, sezione prima, ha emesso infatti una sospensiva in merito alla circolare dell’assessorato regionale Territorio ed Ambiente del 28 dicembre scorso che vietava la plastica monouso nelle spiagge demaniali e del Comune di Santa Flavia del 6 febbraio scorso, che vietava la vendita di plastica monouso e di sacchetti di plastica nel proprio territorio. I giudici amministrativi hanno accolto la richiesta di Federazione gomma plastica, Diesse S.r.l. e Bibo Italia S.p.a. difesi dagli avvocati Giuseppe Franco Ferrari, Fernando Lo Voi, Maria Beatrice Miceli. I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento delle ordinanze. Il Tar prima di pronunciarsi nel merito ha disposto per ordinanza la sospensione degli effetti degli atti amministrativi fissando l’udienza camerale per il 4 luglio prossimo. La Regione e molti comuni siciliani stanno adottando misure “plastic free” a salvaguardia dell’ambiente, contestate dai produttori di stoviglie monouso (l’Italia è il primo produttore al mondo e la Sicilia ha importanti realtà produttive) che oppongono studi scientifici in base ai quali le stoviglie biodegradabili nel loro intero ciclo produttivo danneggerebbero ancora di più l’ambiente.