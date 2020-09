Prof sospesa, Palermo in piazza

Centinaia di persone hanno partecipato alla manifestazione di solidarietà per la professoressa sospesa a Palermo, organizzata dai sindacati davanti alla scuola della docente, l’istituto industriale Vittorio Emanuele III. “Sono nella mia veste istituzionale. Nel nostro Paese sta passando l’idea che è eversivo difendere i diritti costituzionali”, ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando che partecipa all’iniziativa. La professoressa è stata sospesa per due settimane dall’ufficio scolastico provinciale perché non avrebbe vigilato sul lavoro dei suoi studenti che nella giornata della memoria avevano presentato una videoproiezione nella quale si accostava la promulgazione delle leggi razziali del 1938 al decreto sicurezza del ministro dell’Interno Matteo Salvini. I partecipanti al sit-in hanno intonato Bella Ciao.

> Salvini: “Voglio incontrarla”

“No alla censura nella scuola, liberi di pensare con la nostra testa”. Questo lo striscione esposto invece davanti alla prefettura di Palermo per la manifestazione organizzata dagli studenti e dai Cobas a sostegno dell’insegnante Rosa Maria Dell’Aria. Numerosi gli slogan contro il ministro Matteo Salvini da parte dei circa 200 manifestanti che si sono radunati in via Cavour.