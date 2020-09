PALERMO – Da lunedì 20 maggio, in prossimità della esistente carreggiata del viadotto Imera I, ubicato al km 57 dell’autostrada A19 “Palermo-Catania” in direzione Palermo, sarà istituito un restringimento di carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso. Il provvedimento è finalizzato a consentire l’ingresso alle aree di cantiere degli elementi di carpenteria metallica che costituiranno le strutture dell’impalcato del nuovo viadotto in costruzione lungo la carreggiata in direzione Catania. Entrano quindi nel vivo le operazioni di costruzione del nuovo viadotto, che prevede la realizzazione di tre nuove campate in acciaio. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.