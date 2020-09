Salvini vuole incontrare la prof

“Giovedì prossimo sarò a Palermo a testimoniare la lotta alla mafia e per onorare la memoria del giudice Falcone e dei caduti della strage di Capaci. Sono sicuro, e ne sarei felice, che ci sarà anche modo di incontrare la professoressa Rosa Maria Dell’Aria, che mi auguro possa tornare quanto prima al suo lavoro a scuola, e gli studenti di quella scuola per spiegare cosa sto facendo per la sicurezza del mio Paese e la distanza abissale tra le mie idee e progetti e le leggi razziali del periodo fascista”. Lo afferma Matteo Salvini, ministro dell’Interno, sul caso della professoressa di Italiano e Storia dell’istituto tecnico Vittorio Emanuele III di Palermo Rosa Maria Dell’Aria, sospesa dall’Ufficio scolastico provinciale per due settimane dopo le polemiche suscitate da un lavoro dei suoi studenti che hanno paragonato le leggi razziali di Mussolini al decreto sicurezza.

“Non ho alcuna remora ad incontrare il ministro Matteo Salvini, se può essere un’occasione di dialogo e di confronto che ben venga. Certamente sono disposta ad ascoltarlo assieme ai miei studenti”, ha detto la professoressa Dell’Aria, che si è detta anche pronta ad accogliere l’invito in Senato che le è stato rivolto, assieme ai suoi alunni, dalle senatrici a vita Liliana Segre ed Elena Cattaneo, per riflettere sul valore della memoria. “Ho appreso da voi giornalisti – ha detto – di questo invito così importante che mi è stato fatto insieme con la mia classe da parte delle senatrici a vita ed è una notizia che mi fa tanto piacere, sarà un un ulteriore di momento di confronto”.

(ANSA)