Scuolabus si ribalta

Uno scuolabus si è rovesciato su un fianco e sette studenti tra i 7 e i 14 anni sono rimasti feriti, e l’autista – secondo una prima ricostruzione – ha abbandonato il luogo dell’incidente senza prestare soccorsi. Il sinistro è avvenuto lungo la strada provinciale 21, ad Arquà Petrarca, in provincia di Padova.

Il conducente dello scuolabus, un rumeno di 51 anni, si è allontanato dal posto lasciando da soli i 20 giovani passeggeri. Dopo una fuga di circa due ore è stato catturato dai carabinieri. Assistiti in un primo momento dai passanti e poi trasportati al pronto soccorso, i ragazzi non sarebbero in condizioni gravi.

Dai primi racconti degli studenti, prima di ribaltarsi il mezzo avrebbe percorso un lungo tratto a zig zag, facendo ipotizzare un caso di guida in stato di ebbrezza.