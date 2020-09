L’allarme di Federconsumatori

CATANIA – Un palermitano ha ricevuto la telefonata di un falso operatore di Federconsumatori che lo ha indotto a sottoscrive un contratto con un altra compagnia telefonica. Analoghi episodi sulla fornitura di energia elettrica e gas sono avvenuti in altre regioni. Lo segnala Federconsumatori Sicilia che ribadisce: “sono truffe, mai e poi mai un nostro operatore di Federconsumatori chiamerà i consumatori per suggerire questo o quell’altro contratto”. “Queste truffe – afferma il presidente di Federconsumatori, Sicilia Alfio La Rosa – non soltanto inducono i consumatori a sottoscrivere contratti poco vantaggiosi ma, innegabilmente, ledono l’immagine della nostra associazione. Per questo, se riusciremo a rintracciare il call center dal quale è partita la telefonata al consumatore palermitano, sporgeremo prontamente denuncia e chiederemo alla compagnia telefonica per cui tale call center lavora di revocargli il mandato di vendita. Tutto questo – conclude La Rosa – per tutelare sia gli interessi dei cittadini consumatori che la nostra immagine che, al contrario, da sempre è stata caratterizzata da imparzialità, serietà e avulsa da qualsivoglia rapporto di collaborazione con aziende private”.

(ANSA)