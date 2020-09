Mostre, visite, degustazioni

Gli eventi del weekend in Sicilia

Manifestazioni

Un fine settimana all’insegna della lotta contro l’omofobia quello di Palermo, che dal 16 al 19 vede un ricco calendario di eventi: proprio in occasione della giornata contro l’omofobia, sabato 18 alle 18:30 ai Candelai si terrà un reading delle poesie della scrittrice statunitense Audre Lorde e la proiezione di “Litany of servival”. Domenica 19, invece, alle 17:30 a La Pasteria si terrà l’incontro “#Parolescandalose: La Morte a Venezia di Thomas Mann”. Il Museo Salinas apre le porte per il consueto appuntamento del “Salinas by night”, che proprio questo sabato coincide con la “Notte Europea dei Musei”: accompagnati da esperti del settore, i visitatori potranno esaminare le meraviglie del museo ed intrattenersi con musica e spettacoli appositamente organizzati per la serata. Le visite saranno divise in quattro turni: alle 20, alle 21.30 e alle 22.15 in lingua italiana, mentre alle 20.45 in lingua inglese. Sbarca in Sicilia il Clean Up Day, una giornata dedicata alla tutela e alla pulizia dedicata al territorio dell’isola: l’evento prenderà luogo in diverse parti della Sicilia, tra cui nella spiaggia della Pilaia di Porto Empedocle e nei quartieri San Paolo e San Calogero a Licata. Mario Tozzi presenterà il suo ultimo libro “L’Italia Intatta” ai piedi del tempio di Giunone della Valle dei Templi di Agrigento: accompagnato da Dario Vergassola, il direttore del Parco Giuseppe Parello e lo chef stellato Pino Cuttaia, lo scrittore e divulgatore racconterà il suo libro e le bellezze di un Italia intatta. L’evento si terrà domenica 19 alle 21:00.

Mercati e Fiere

“MEDinFOOD – il Salone del gusto siciliano” porta a Vittoria, in provincia di Ragusa, il meglio dell’agroalimentare e dell’enogastronomia dell’isola: dal 18 al 20, il polo fieristico ospiterà numerose aziende e chef che attraverso coocking show e degustazioni metteranno al servizio dei visitatori il meglio che la nostra terra ci offre in termini di gusto e cibo sano.

Mostre

Le sale liberty del palazzo Fici di Marsala esporranno fino al 26 maggio la mostra “L’universo pittorico di Alice Anderhub”, dedicata alle opere della pittrice: la suddetta sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 20.00, il sabato dalle 11.00 alle 22.00 e la domenica dalle 16.00 alle 21.00.

Visite

Domenica 19 si aprono le porte delle cantine delle Tenute Lombardo di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta: prevista per le 11.30 la visita delle stalle e del palmento all’interno del casale, per poi degustare 2 vini dell’azienda, il Bianco d’Altura e il Nero d’Altura. In seguito, l’aperitivo accompagnato dagli spumanti Sualtezza Bianco (da uve Catarratto) e Sualtezza Rosato (da uve Nero d’Avola), e il pranzo nella magnifica cornice dei vigneti della tenuta.