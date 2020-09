Vecchie glorie in campo

Triangolare con Tanino Vasari, Giacomo e Giovanni Tedesco e Totò Schillaci, in memoria del tifoso rosanero.

Un triangolare di calcio che vedrà sfidarsi le vecchie glorie rosanero, con Tanino Vasari, Giacomo e Giovanni Tedesco e Totò Schillaci, una rappresentativa dei dipendenti della Karol strutture sanitarie, presieduta dall’avvocato Marco Zummo, e una rappresentanza multietnica composta da giocatori provenienti da diversi paesi.

È il “Premio Fair Play Melvin Bitrayya” giunto alla quinta edizione, promosso e organizzato dalla Figc per ricordare uno studente universitario, grande tifoso del Palermo e calciatore a livello amatoriale nella squadra nazionale Mauritius di Palermo, scomparso prematuramente nel 2014 in un incidente. La manifestazione si terrà domani, a partire dalle 9 fino alle 11, sul campo del Cus Palermo di via Altofonte. A seguire è previsto un triangolare femminile, che vedrà protagoniste squadre che militano nei campionati regionali. Durante gli incontri, inoltre, si assisterà ad alcune esibizioni del Cip, comitato italiano paralimpico.

“Abbiamo voluto sposare questa iniziativa – spiega Zummo – non solo perché Melvin era il figlio di un nostro dipendente, che ricordiamo con affetto, ma anche perché manifestazioni come questa si inseriscono perfettamente nello spirito della Karol che, tra i tanti valori che si propone di infondere, prevede anche quello del rispetto reciproco e del fair play in campo e nella vita