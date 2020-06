Quando l’ambientalismo salvò lo Zingaro

TRAPANI – Il 18 maggio 1980 è una data da ricordare per la riserva dello Zingaro. Si era presentato il pericolo della realizzazione di una strada litoranea: un vero disastro per l’ecosistema, un pericolo per le calette, le grotte, la tipica macchia mediterranea, la palma nana. Il fronte ambientalista non perse tempo. Duemila e più partecipanti diedero vita ad una marcia di protesta al seguito di associazioni come Wwf, Legambiente, Club Alpino, Italia Nostra. I duemila occuparono lo Zingaro con le sue ‘dise e giummare’: una occupazione simbolica che diede il via al movimento ambientalista. Quella marcia rappresentò la prima tappa di un cammino che avrebbe portato alla realizzazione della Riserva dello Zingaro. Tutta la provincia di Trapani si mobilitò. Nel trentanovesimo anniversario di quella marcia si è tenuta una manifestazione allo Zingaro con la direttrice Rosa Barbera con interventi, testimonianze e una mostra di documenti d’epoca organizzata dal Rotary di Alcamo guidato da Girolamo Culmone.