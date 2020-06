Sea Watch, Salvini non molla:

“Col piffero che il barcone attracca a Lampedusa”. Lapidaria la risposta ai giornalisti del ministro degli Interni, Matteo Salvini a margine di un incontro elettorale a Valeggio sul Mincio (Verona). “Sono andato a letto seguendo un barcone a Lampedusa, mi sono alzato stamattina ed è ancora lì” aggiunge il leader del Carroccio, il quale sottolinea che sono state fatte “diffide con la Guardia di Finanza, con la Polizia di Stato; abbiamo approvato decreti, regolamenti, questi se ne fregano e vanno avanti”.

La nave Sea watch con 47 migranti a bordo che chiede di poter entrare in porto è sempre a poche centinaia di metri dalla costa di Lampedusa di fronte cala Spugne. Le autorità italiane avevano consentito il trasbordo e quindi lo sbarco a terra di 18 persone, i bimbi con le loro famiglie e una donna ustionata, ma il Viminale non autorizza l’approdo delle altre persone. La Sea Watch, nave di una Ong tedesca, ha soccorso i 65 migranti il 15 maggio a 30 miglia dalle coste libiche. Due motovedette della Gdf e della capitaneria sorvegliano la nave.

“Come ministro dell’Interno – ha spiegato – ho detto ‘costi quello che costi questo barcone non attracca e questi immigrati non scendono’. Perché altrimenti non esiste più la legge”. “Vediamo questo tira e molla. Adesso hanno chiesto alla Capitaneria di Porto di prenderli a bordo perché li facciamo scendere noi: col piffero” ha concluso Salvini.

“Le 47 persone a bordo della Sea Watch 3 devono scendere a terra. L’ambulatorio di Lampedusa, come sempre, è pronto ad accoglierli e a prestare le prime cure e non c’è una sola ragione per mantenerli ancora a bordo. Papa Francesco ha detto creiamo ponti, apriamo porte. Voglio ricordare al ministro con il rosario che Maria Immacolata era migrante”, ha detto Pietro Bartolo, medico di Lampedusa e candidato al Parlamento Europeo nelle liste Pd-SE (collegi Italia centrale e insulare).