E’ caduta dal quarto piano della palazzina in cui abitava, e per lei non c’è stato scampo. Aveva 9 anni, la bambina morta domenica pomeriggio a Zingonia di Verdellino, nel Bergamasco.

Le ricostruzioni dei carabinieri evidenzierebbero come al momento dell’incidente la bambina, di origini cinesi, fosse da sola in camera da letto; si sarebbe sporta dal parapetto e avrebbe perso l’equilibrio. I soccorsi hanno solo potuto constatare il decesso sul colpo.