Chiosco in fiamme a Sferracavallo

PALERMO – Un chiosco di bibite è stato dato alle fiamme la scorsa notte a Palermo, nella borgata marinara di Sferracavallo, in via Scalo. Le fiamme sono divampate alle 3. A dare l’allarme sono stati i residenti che hanno chiamato i vigili del fuoco, insieme alle squadre speciali per controllare la qualità dell’aria. Sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile. Le indagini sono condotte dalla polizia che sta acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza. (ANSA).