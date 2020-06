PALERMO – Cede il manto stradale in corso Vittorio Emanuele, di fronte all’istituto Nautico. Una piccola voragine si è aperta al centro della carreggiata, mettendo in pericolo automobilisti e pedoni.

Decine le telefonate arrivate al centralino dei vigili del fuoco e alla sala operativa della polizia municipale, che si trovano sul posto per mettere in sicurezza l’area. In corso Vittorio Emanuele, a pochi metri da Porta Felice, è in corso l’intervento.

La zona è stata parzialmente chiusa alla circolazione, in azione ci sono anche gli operai del Comune.