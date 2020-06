Costa Crociere torna ad assumere. Il gruppo specializzato nel settore crocieristico, tra le realtà più grandi in Italia e in Europa, sta selezionando nuovo personale da impiegare all’interno delle sue 27 navi. I lavoratori assunti in questi mesi potrebbero essere riconfermati in futuro poiché Costa ha in programma di integrare la propria flotta di altre sei navi, passaggio che dovrebbe avvenire tra l’anno prossimo e il 2021.

Le figure attualmente ricercate riguardano diversi settori: ristorazione, ospitalità alberghiera, spettacolo, animazione e turismo.

Per presentare domanda relativamente a una di queste posizioni aperte, occorre collegarsi al sito http://career.costacrociere.it/. Qui, gli aspiranti dipendenti dovranno inserire il proprio curriculum e attendere una preliminare risposta. Coloro che supereranno la selezione online, saranno invitati a partecipare ai “Recruiting day”. Si tratta di due giornate interamente dedicate alle selezioni Costa, fissati per il 30 maggio e il 10 giugno prossimi a Genova, ma aperti ai candidati di tutta Italia.