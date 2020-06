Diventerà bellissima, il vertice:

La direzione regionale del movimento #Diventerà Bellissima, riunitasi ad Enna, sotto la presidenza del coordinatore Gino Ioppolo, ha preso atto con soddisfazione “della positiva esperienza” dei propri candidati alle recenti elezioni comunali siciliane nell’ambito del centrodestra.

Inoltre ha ribadito con forza la recente scelta congressuale di mantenere la neutralità alle elezioni europee del 26 maggio, “determinata anche dall’assenza di convincenti strategie dei partiti nazionali a sostegno dello sviluppo dell’Isola nello scacchiere mediterraneo”.

La direzione regionale ha chiarito che, per tali ragioni, il movimento #Diventerà Bellissima “non ha espresso – e non esprime – in nessuna forma, alcuna candidatura nelle liste presenti alle consultazioni europee, lasciando tuttavia ai propri iscritti ogni libera valutazione e determinazione seguendo i criteri fissati dal documento congressuale”.

E ha deliberato di partecipare, con i propri rappresentanti istituzionali e in coalizioni omogenee, alle elezioni per i vertici delle ex Province del 30 giugno prossimo, “pur continuando ad esprimere un giudizio fortemente critico verso una riforma che espropria al popolo il diritto di scegliere direttamente gli amministratori provinciali”.

Infine, DiventeràBellissima terrà sabato 15 giugno a Palermo un’assemblea popolare, finalizzata a riaffermare il manifesto programmatico del movimento alla guida della Regione nel rinnovato impegno del centrodestra per il riscatto dell’Isola.