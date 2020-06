Fn, Fiore il 24 maggio a Palermo

PALERMO – Forza Nuova annuncia l’arrivo a Palermo per il 24 maggio del segretario nazionale Roberto Fiore, che a mezzogiorno terrà una conferenza stampa nella sede di via Villa Florio 62, insieme ad alcuni candidati e ai dirigenti Massimo Ursino e Giuseppe Provenzale. In mattinata, si legge nel comunicato di Fn, Fiore “sarà impegnato in un passeggiata in centro nel corso della quale incontrerà alcuni commercianti in rappresentanza di un comitato cittadino”.

