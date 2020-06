Il compleanno di Falcone

Avvenimenti previsti per oggi, lunedì 20 maggio, in Sicilia.

1) PALERMO – Complesso dello Steri, piazza Marina 61, ore 09:00 “Migrare”, convegno organizzato dall’Università. Fino al 22 maggio.

2) CATANIA – Municipio, ore 10:30 Presentazione della V edizione di “Maggio in… forma”, campagna di informazione e prevenzione dei tumori al seno promossa dalla Fondazione etica e valori Marilù Tregua e dall’Andos in programma il 25 maggio in piazza Stesicoro.

3) PALERMO – Magione, via Teatro Garibaldi 27, ore 10:30 Anteprima della mostra “I Tesori del Touring”. Pubblicazioni e foto d’archivio del Touring Club.

4) PALERMO – Sant’Elena e Costantino, p. della Vittoria,ore 17:00 Incontro con il filosofo Stefano Zecchi: “Il mondo salverà la bellezza?”.

5) PALERMO – Piazza della Memoria, ore 19:00 No Mafia Memorial partecipa a Emozioni e ricordi per l’80/o non compleanno di Giovanni Falcone.

6) PALERMO – Complesso dello Steri, ore 21:00 “Il sacro degli altri. Culti e pratiche rituali dei migranti in Sicilia”. Mostra fotografica di Attilio Russo e Giuseppe Muccio. (ANSA).