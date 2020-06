PALERMO – Due nuovi episodi di violenza nel centro storico. Dopo la rissa in un pub di via Divisi, stanotte anche due rapine, per le quali è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118. La prima si è verificata in piazza Giulio Cesare, a pochi metri dalla stazione centrale, dove sono entrati in azione tre uomini che hanno circondato e aggredito un ragazzo.

La vittima è stata minacciata e malmenata, i rapinatori sono riusciti ad impossessarsi della borsa che aveva a tracolla, che conteneva documenti, cellulare e soldi. Il secondo colpo in via San Sebastiano, dalle parti di piazza San Domenico. Anche stavolta ad avere la peggio è stato un uomo, bloccato da alcuni giovani che hanno sferrato calci e pugni.

In entrambi i casi sono intervenute le volanti della polizia che hanno avviato le ricerche dei rapinatori, al vaglio ci sono i filmati delle telecamere. La scorsa settimana anche un avvocato e due turisti erano stati presi di mira nel centro storico, in via Torremuzza alla Kalsa, per tutti e tre era stato necessario il trasporto in ospedale.