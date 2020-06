PALERMO – Urla, botte, auto danneggiate. E’ il bilancio di una notte di paura nel centro storico di Palermo, per una rissa avvenuta all’interno di un locale che si trova in via Divisi.

La polizia è intervenuta poco dopo le 23, dopo le segnalazioni di numerosi residenti della zona: nel pub gestito da cittadini romeni era scoppiato il putiferio. “Chi abita nella zona si è barricato in casa – racconta un residente – eravamo tutti terrorizzati. I passanti sono fuggiti via, in preda alla paura, i turisti che alloggiano nei vari b&b non hanno avuto la possibilità di tornare nelle loro camere. Scene da film, con urla e bottiglie che volavano. Sono stati colpiti anche alcuni mezzi parcheggiati lungo la strada”.

Una volta lanciato l’allarme, sul posto è intervenuta la polizia, ma chi avrebbe partecipato alla rissa si era già dileguato. “Una situazione insostenibile – proseguono i residenti – visto che episodi analoghi si verificano praticamente ogni domenica. E’ a rischio la nostra sicurezza, sono necessari maggiori controlli, perché qui abitano decine di famiglie con bambini”.