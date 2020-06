PALERMO – Palermo mette la plastica al bando, almeno nei lidi balneari. Ecco l’obiettivo del piano messo a punto dal Comune insieme ai gestori degli stabilimenti in vista dell’estate, oggetto di una riunione tra l’assessore all’Ambiente Giusto Catania, promotore dell’iniziativa, il numero uno della Rap Giuseppe Norata, l’Srr e i gestori delle aree di Mondello, Sferracavallo e Addaura: Guardia di Finanza, Esercito, La Torre, Season, Country Time Club, Mondello Italo Belga, il clubino del Mare, Albaria, vela Club.

A giorni verrà emanata un’ordinanza sindacale che vieterà la vendita, da parte di gestori e locali, di stoviglie (piatti, bicchieri e posate) e cannucce per le bevande in plastica monouso, mentre la Rap posizionerà contenitori per la differenziata anche al limite delle aree pubbliche, così da essere a servizio anche delle spiagge libere. Il personale della Srr distribuirà invece materiale informativo nei lidi, con un concorso a premi e gadget come i sacchi di tessuto. “Ci stiamo muovendo in sinergia fra Amministrazione e Aziende, ma soprattutto in un percorso che coinvolge e riconosce un ruolo importante a coloro che gestiscono le spiagge – commenta il sindaco Leoluca Orlando – Inutile sottolineare che, una volta portato a compimento questo lavoro ed entrando a pieno regime operativo, le spiagge plastic-free potranno diventare un altro fiore all’occhiello della città ed un motivo in più per attrarre palermitani e turisti”.

Per Catania “il divieto non sarà esteso immediatamente alle bottigliette di plastica, ma in prospettiva il nostro obiettivo è quello di intervenire anche su quel fronte a partire dal prossimo anno. Siamo infatti consci del fatto che occorre mettere i gestori e l’intero sistema della distribuzione in condizioni di prepararsi al meglio con le adeguate scelte logistiche. Ribadiamo quindi un approccio che è fatto di atti amministrativi e divieti ed allo stesso tempo di coinvolgimento, informazione e formazione degli operatori commerciali ed imprenditoriali e dei cittadini. In ogni caso, la positiva reazione dei gestori è il segnale di un profondo cambiamento in atto e di una nuova sensibilità”.

“Le aree balneari della città – ha ricordato Norata – saranno presto dotate di Centri Comunali di raccolta, già pianificati a Mondello e a Sferracavallo, rispettivamente in via Armida e via Nicoletti. Sono servizi che stimoleranno e faciliteranno comportamenti virtuosi a servizio dell’intera comunità”. Infine per Natale Tubiolo, presidente della Srr, “in vista dell’estate, abbiamo preparato un progetto mirato per l’utenza delle spiagge, prevedendo attività pedagogiche, informative e di sensibilizzazione che saranno svolte sul posto e anche attraverso una campagna informativa generale rivolta a tutti i cittadini”.

“Da tempo Italia dei Valori si batte per la messa al bando della plastica, specie di bottigliette, stoviglie e cannucce che inquinano i mari e uccidono i pesci. La collaborazione tra il comune di Palermo e i gestori dei lidi balneari, alle porte dell’estate, va nella direzione che auspicavamo facendo della nostra una città all’avanguardia: avremo spiagge finalmente pulite e pronte ad accogliere al meglio i turisti”. Lo dice il consigliere comunale Idv di Palermo Paolo Caracausi.