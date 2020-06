Tecniche di primo soccorso

L'iniziativa all'istituto di via Arimondi per gli studenti del quarto e quinto anno.

PALERMO – Gli studenti del quarto e quinto anno del liceo scientifico Cannizzaro di Palermo saranno addestrati alle manovre di primo soccorso grazie ad un protocollo d’intesa siglato tra l’Ordine dei medici di Palermo, gli assessorati regionali della Salute e della Formazione professionale e l’Istituto scolastico del Capolugo. E’ partito il percorso di training (Blsd-Basic life support defibrillation), offerto gratuitamente a 290 studenti, per imparare in 12 lezioni pratiche ad eseguire le manovre di rianimazione cardio polmonare e ad utilizzare il defibrillatore semiautomatico esterno. L’iniziativa è stata messa a punto “per diffondere la cultura del soccorso e della solidarietà a partire dai banchi di scuola perché una vita si può salvare anche con pochi e semplici gesti e imparare a riconoscere le situazioni di pericolo e sapere assistere una persona in difficoltà nell’attesa dei soccorsi è fondamentale”, ha detto il presidente dell’Omceo Toti Amato. “Sono tanti gli episodi di grave malore avvenuti nelle scuole, che hanno colpito ragazzi, insegnanti e personale – ha aggiunto Amato -. Conoscere le tecniche basilari da praticare in casi di emergenza è un grande apporto educativo per i giovani, ma anche un investimento nella sanità perché contribuisce a ridurre significativamente il numero dei decessi”.