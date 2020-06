“Todde? Imposta dall’alto

PALERMO – “Nessuno è più espressione della casta di una signora imposta a capolista da una votazione farlocca. Anzi, più che espressione della casta la signora Todde rappresenta la peggiore partitocrazia, quella che impone da Roma i capilista sulla testa di militanti e attivisti. Se fossi grillino saprei chi votare. E certamente non per una imposta dalla piattaforma Rousseau. Quando parla del presidente eletto dai siciliani dovrebbe solo sciacquarsi la bocca”. Lo afferma Giuseppe Zitelli, deputato all’Ars di DiventeràBellissima, replicando alle accuse lanciate contro il governo Musumeci dalla candidata del M5S alle Europee, in una intervista a LiveSicilia.

> L’INTERVISTA. Todde: “Musumeci e Micciché? Sono la casta”