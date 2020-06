Stamani è stata intercettata una busta con proiettile per Matteo Salvini. E’ avvenuto al centro di smistamento postale di piazzale Ostiense, a Roma. Lo si apprende dal Viminale.

“Non mi fanno paura e non mi fermo”, ha commentato il ministro dell’Interno. “Più che da una politica spesso ipocrita – ha aggiunto – confido nella solidarietà di milioni di italiani perbene che si esprimeranno con il voto di domenica”. Ad attirare i sospetti degli investigatori l’assenza di mittente e annullo postale sul pacco. Il proiettile è stato sequestrato dagli artificieri della polizia di Stato per essere analizzato. Al momento, nessuno ha rivendicato il gesto.

La busta con proiettile per Matteo Salvini è la seconda in pochi giorni destinata a una personalità politica, dopo quella per la sindaca di Torino, Chiara Appendino. Anche in quel caso, la stessa Appendino sui social aveva constatato l’assenza di mittente e motivazioni.