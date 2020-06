Galluzzo: “M5s inutilmente polemico

PALERMO – “Le dichiarazioni a firma dei deputati del M5S sono inutilmente polemiche. Arrivano, peraltro, dopo la pubblicazione dei dati con cui il ‘Sole 24 Ore’ ha fotografato una situazione molto diversa da come la descrivono. Questo governo regionale ha nominato i manager della Sanità con una procedura concorsuale, mai impugnata, e mettendo il merito al centro delle valutazioni”. Lo dice il deputato regionale di DiventeràBellissima e componente della VI Commissione all’Ars, Pino Galluzzo, replicando ai deputati regionali del M5S relativamente ai criteri di nomina della governance della Sanità siciliana (leggi qui la nota del M5s) .

“I grillini – prosegue l’esponente di DiventeràBellissima – dimenticano o fanno finta di non sapere che il nuovo contratto dei DG della Sanità, varato da questo governo, contempla una serie di obiettivi tanto ambiziosi quanto severi prevedendo fino alla decadenza dall’incarico per il mancato conseguimento di vari target”. Galluzzo ricorda poi che “l’assessore Razza è il primo ad avere imposto ai manager nominati di compiere una valutazione comparativa dei curricula dei direttori sanitari e amministrativi, adempimento che non è neppure previsto dalla legge”.

“Potremmo dire questo e molto altro – conclude Galluzzo – ma quello che emerge è l’odio dei deputati grillini contro un ramo di amministrazione nel quale i risultati si evidenziano con il lavoro di ogni giorno”.