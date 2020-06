Rotary, sostenere

Continua l’intensa attività di service del Rotary Club Palermo Sud. Dopo aver partecipato, sabato 11 maggio, al V Torneo di golf, organizzato dai club rotariani dell’Area Panormus presso il Golf Club Palermo Parco Airoldi, che ha consentito una raccolta fondi a favore del progetto rotariano mondiale “ Global Polio Iniziative” per l’eradicazione definitiva della poliomielite nel mondo, e dopo aver concluso domenica 12, con altri undici club sempre dell’Area Panormus e numerose altre associazioni, il progetto Distrettuale “Mamma…che latte”, volto a incentivare l’allattamento materno, con un camper e un gazebo informativi collocati a tal fine nella centralissima via Libertà, lunedì scorso il Club ha portato a termine l’ulteriore attività seminariale “Comunicare bene e sostenere un buon colloquio di lavoro”, basata su due cicli di incontri rivolti agli studenti dell’Università LUMSA, con cui quest’anno è stato stipulato, per la prima volta, un ulteriore Protocollo d’intesa, dopo quello che già da due anni a questa parte viene sottoscritto con il DSEAS dell’Università di Palermo per lo svolgimento di una analoga iniziativa. Le molteplici attività continueranno poi con l’evento conclusivo del progetto del Distretto Rotary Sicilia e Malta sullo “Spreco alimentare”, al quale anche il Rotary Club Palermo Sud ha partecipato e che lunedì 20 maggio, in Viale delle Scienze, presso il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi dell’Università di Palermo, ha visto l’assegnazione di targhe e attestati alle scuole e agli studenti di elementari e medie inferiori che sono stati convolti nell’iniziativa.