PALERMO – Rocambolesco incidente stanotte nella zona della stazione centrale. Poco prima delle 3, tra le vie Oreto e Vincenzo Errante, si sono scontrate un’auto e una volante della polizia.

Il bilancio è di cinque feriti, tre passeggeri di una Fiat Panda – due ventenni ed un 23enne – e due agenti – di 43 e 42 anni – soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati rispettivamente al Policlinico e al Civico. L’impatto si è rivelato molto violento, ma nessuno sarebbe in condizioni gravi.

Sul posto stanotte sono arrivati anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale per ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità. In base ad una prima ricostruzione, l’auto della polizia stava percorrendo la via Errante in direzione della via Oreto quando si è scontrata col mezzo diretto verso la stazione centrale. Le indagini sono in corso.