Concorso Dsga

E’ stata pubblicata sul sito del Ministero dell’Istruzione la banca dati di 4.000 quesiti per la prova preselettiva del concorso per il reclutamento di 2.004 Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (Dsga) per le Istituzioni scolastiche statali. La prova preselettiva – rende noto il Miur – si svolgerà nei giorni 11, 12 e 13 giugno 2019 nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali. La prova avrà una durata massima di 100 minuti e consisterà nella somministrazione di 100 quesiti a risposta multipla, riguardanti le discipline previste per le prove scritte.

Sono scaricabili a questo link.

(ANSA)