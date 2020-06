Trapani-Sharm El Sheik

PALERMO – La compagnia aerea Egyptair effettuerà dei voli charter settimanali da Trapani per Sharm El Sheikh a partire dal 22 luglio e sino a settembre. Lo rende noto il presidente di Airgest, società di gestione dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, Paolo Angius che commenta: “Un altro passo per incrementare le presenze turistiche nella provincia di Trapani. I voli si aggiungeranno alla programmazione già esistente. Con la compagnia Ryanair per Bergamo quattro frequenze mercoledì, giovedì, sabato e domenica, per Karlsruhe Baden-Baden due frequenze lunedì e venerdì, per Praga due frequenze il martedì e il sabato, per Francoforte Hann due frequenze il mercoledì e il sabato. Con Alitalia il Roma Fiumicino e il Milano Linate giornaliero con una frequenza al giorno. Con Danish Air Transport per Pantelleria un volo giornaliero due frequenze al giorno. Con Blu Air il Torino dal 15 giugno con quattro frequenze il martedì, mercoledì, giovedì e sabato. E, ancora i charter di Corendon per Amsterdam dal 4 aprile con due frequenze a settimana il giovedì e la domenica.

