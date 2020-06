Zingaretti attacca:

La polemica e le previsioni: "Il passato non torna"

‘Non faremo riedizioni di cose passate ma guardando al fallimento del governo c’è un’immensa esigenza di ricomporre una rappresentanza politica di tanti che non si sentono parte di questa cultura. La lista unitaria è il primo atto per la ricostruzione di alternativa al presente”. Lo ha detto il leader Pd Nicola Zingaretti al forum dell’ANSA aggiungendo che in Italia ‘siamo alla paralisi, l’unica cosa che fanno è il compromesso sulle nomine. Intanto Tria conferma che i conti pubblici sono fuori controllo e o salirà l’Iva o ci saranno tagli ai servizi”. La flat tax ‘non va fatta perché è ingiusta’. (ansa)