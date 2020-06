Denunciato Nino u’ ballerino

PALERMO – Antonino Buffa, 39 anni conosciuto come Nino u’ Ballerino, focaccere da quattro generazioni, diventato celebre grazie ai suoi movimenti durante la preparazione del panino con la milza è stato denunciato insieme ad altri sei ambulanti per occupazione del suolo pubblico a Palermo. I carabinieri della compagnia di San Lorenzo e gli agenti della polizia municipale nel corso di un controllo in corso Finocchiaro Aprile hanno verificato che parte delle sedie e dei tavolini della focacceria occupavano la sede stradale senza le necessarie autorizzazioni. I carabinieri hanno notificato la denuncia. “Io ho le carte in regola – dice il commerciante – chiarirò tutto. Sono un professionista e lavoro rispettando le leggi”.

(ANSA).