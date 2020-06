Detenuto aggredisce gli agenti

Un detenuto siciliano con apparenti problemi psichiatrici a Trapani si è barricato per protesta, per motivi sconosciuti, in una stanza dell’ospedale e ha poi aggredito alcuni agenti della Polizia Penitenziaria provocando ad uno di essi una frattura in una mano. A rendere nota l’aggressione, avvenuta il 18 maggio scorso, è il segretario generale aggiunto dell’Osapp Domenico Nicotra. “È evidente che molti degli eventi critici – afferma il sindacalista – potrebbero essere facilmente evitabili con l’assunzione di nuovo personale e superando contestualmente la tanto criticata Legge Madia”.

