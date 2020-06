Il consiglio comunale approva un ordine del giorno sul caso scoppiato in città

PALERMO – Il consiglio comunale di Palermo chiede che venga revocata la sospensione della docente Rosa Maria dell’Aria, sospesa dal Provveditorato per 15 giorni per non aver vigilato su un lavoro dei propri studenti che hanno paragonato le politiche migratorie del governo al periodo fascista. L’ordine del giorno è stato firmato anche dal consigliere della Lega Elio Ficarra.

“Con l’approvazione dell’atto – spiega Toni Sala, capogruppo di Palermo 2020 – il consiglio impegna l’amministrazione comunale a inoltrare la richiesta di revoca agli uffici scolastici competenti. Una docente non può essere punita solo per aver educato i propri alunni a pensare liberamente e a esprimere la propria opinione – continua Sala -. L’ufficio scolastico provinciale revochi un provvedimento che lede la dignità di tutti gli insegnanti e dell’intera comunità scolastica”.

“Ho presentato e fatto approvare all’unanimità del consiglio comunale un ordine del giorno a sostegno della professoressa Dell’Aria in cui chiediamo la revoca della sospensione dall’insegnamento”, dice Valentina Chinnici del Mov139.